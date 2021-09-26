Bir haftada 4.524 işyeri denetlendi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum merkez ve ilçelerinde 35 adet ihbar alındığı açıklandı.

Bu ihbarların 3 tanesinin asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 32 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“İlimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 5.984 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 4.524 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 2 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 33 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

24.09.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur.” (Haber Merkezi)

