Bir haftada 14 bin 220 işyeri ile bin 919 kişi denetlendi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve bir hafta içinde bir haftada 14 bin 220 işyeri ile bin 919 kişinin denetlendiği belirtildi.

Çorum’da ekiplerin 5 Mart – 12 Mart 2021 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde 27 ihbar aldığı, bu ihbarların 5 tanesinin asılsız veya mükerrer olduğu ve 22 ihbarın ise mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Çorum merkez ve ilçelerindeki denetimlerde 14 bin 220 işyeri ile Bin 919 kişinin denetlendiği de kaydedilerek şu görüşlere yer verildi: “İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetimlerde gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 314 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce aynı tarihler arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 7 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 12 Mart 2021 tarihi itibariyle halen 4 kişinin izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam etmektedir”

(Haber Merkezi)

