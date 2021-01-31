Bir hafta içinde 523 bin görüntüleme

Arkadaşlarımız Yusuf Çınar ve Nurdan Akbaş’ın, internet sitemizde yayınlanan “kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor” başlıklı görüntülü haberleri, bir hafta içinde (Cumartesi öğle saatleri itibariyle) 997.217 kişiye ulaştı, 523 bin görüntüleme, 18 bin beğeni, 1.400 paylaşım ve 580 yorumla kayda değer bir izlenme rakamı sağladı.

(Haber Merkezi)

