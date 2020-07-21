Bir haberimize 417 bin görüntüleme

ÇORUM HABER, değişik mecralarda her gün ortalama 50 bin kişiye ulaşıyordu. Son dönemde ise bu rakam 100 bine kadar yükselmişti. Ve şimdi, 15 Temmuz’daki -ekibimizi de derin acılara gark eden, hatta montajı gözyaşlarıyla yapılan- “Alaca’nın İbrahim köyü göletine giren 21 yaşındaki Emrah Pullu isimli gencin cansız bedenine ulaşıldı” haberimizle bir rekora imza attık.

“Yakılan ağıtlar yürekleri dağladı” başlıklı görüntülü haberimizi, yalnızca Facebook’ta 417 bin tekil kişi görüntüledi. Haber 382 kişi tarafından paylaşıldı, 341 kişi yorum yaptı, ayrıca 2.200 beğeni aldı. Ve haber, Türkiye’nin dört bir yanından hâlâ paylaşılıyor.

ÇORUM HABER olarak, bir yandan acı olayın üzüntüsünü tüm benliğimizde hissederken, diğer yandan rekor izlenme nedeniyle de “Çorum adına” gurur duyuyoruz. Bu rekoru, okurlarımıza, izleyicilerimize ve tüm Çorumlulara armağan ediyoruz.

(Nurdan AKBAŞ)