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BİR GÜNDE 7 KURBAN DAHA

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.

Güncel 12.11.2020, 19:00
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BİR GÜNDE 7 KURBAN DAHA

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde bulunan ve 50 milyonu aşkın kişinin yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bayram sonrası artışa geçmişti. Vaka ve ölümlerdeki artışlar tüm önlemlere rağmen durmazken, Kasım ayının gelmesi ile birlikte de ölüm sayıları daha da yukarılara tırmanmaya başladı.

Son haftalarda Covid-19 salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artışın devam ettiği, özellikle 5 Ekim’den beri geçen 37 günlük sürede sürede yaşanan can kayıplarının 158’e ve Kasım ayından beri ise 11 gün içinde 64’e yükseldiği öğrenildi. İlimizde koronavirüs salgını nedeni ile 11 Kasım 2020 günü ise 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre salgını kapsamında ilimizde son 37 günde yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6, 6 Kasım'da 5, 7 Kasım'da 7, 8 Kasım'da 4, 9 Kasım'da 6 hasta, 10 Kasım’da 5 hasta ve 11 Kasım’da ise 7 hasta”

(Haber Merkezi)

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