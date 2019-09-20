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“Bir gün herkesin savunulmaya ihtiyacı olacak”

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Mardin Barosuna kayıtlı Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dündar’ın evlerinin önünde kalabalık bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradıklarını belirterek, Av. İbrahim Dündar’ın bıçakla yaralandığını, sekiz aylık hamile eşi Av. Özlem Dündar’ında ağır bir şekilde darp edildiğini kaydetti. Av. Özlem Dündar’ın annesinin de saldırganları engellemeye çalışırken darp edildiğini söyleyen Yaşar, saldırganlardan üçünün yakalandığını ve adli kontrol ile serbest bırakıldığını, bu yaklaşımın da hukuk açısından vahim bir görüntü oluşturduğunu kaydetti.

“Bir gün herkesin savunulmaya ihtiyacı olacak”

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Mardin Barosuna kayıtlı Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dündar’ın evlerinin önünde kalabalık bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradıklarını belirterek, Av. İbrahim Dündar’ın bıçakla yaralandığını, sekiz aylık hamile eşi Av. Özlem Dündar’ında ağır bir şekilde darp edildiğini kaydetti. Av. Özlem Dündar’ın annesinin de saldırganları engellemeye çalışırken darp edildiğini söyleyen Yaşar, saldırganlardan üçünün yakalandığını ve adli kontrol ile serbest bırakıldığını, bu yaklaşımın da hukuk açısından vahim bir görüntü oluşturduğunu kaydetti.

20 Eylül 2019 Cuma 22:46
“Bir gün herkesin savunulmaya ihtiyacı olacak”

Yapılan saldırının sadece meslektaşlarına değil, savunma mesleğine ve tüm avukatlara karşı yapıldığını dile getiren Av. Kenan Yaşar, “Bu saldırının sonuçlarının Çorum Barosu olarak takipçisi olacağız.

Şunu tüm Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Avukat işini yaparken yaptığı işin tarafı değildir. Avukat çekişmede taraf olarak bulunmaz sadece müvekkilinin işini takip eder. Unutulmamalıdır ki bir gün herkesin savunulmaya ve Avukat yardımına ihtiyacı mutlaka doğacaktır.

Mesleğini hukuka ve insanlara faydalı olmak amacıyla tarafsız bir şekilde yapan Avukatlara karşı yapılan saldırılar karşısında yargının diğer unsurları olarak Hakim ve Savcılarımızdan da hassas etkili ve duyarlı yaklaşmalarını bekliyoruz.

Bu tür saldırılara karşı daha etkili mücadele ve müdahale yöntemlerinin oluşturulması Avukatlık mesleği için değil tüm vatandaşlarımızın hukukunun korunması için zorunluluktur.

Bunun konuda gerekli yasal düzenlemelerle ilgili yapılması gereken değişikliklerin ve düzenlemelerin de takipçisi olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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