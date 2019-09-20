“Bir gün herkesin savunulmaya ihtiyacı olacak”

Yapılan saldırının sadece meslektaşlarına değil, savunma mesleğine ve tüm avukatlara karşı yapıldığını dile getiren Av. Kenan Yaşar, “Bu saldırının sonuçlarının Çorum Barosu olarak takipçisi olacağız.

Şunu tüm Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Avukat işini yaparken yaptığı işin tarafı değildir. Avukat çekişmede taraf olarak bulunmaz sadece müvekkilinin işini takip eder. Unutulmamalıdır ki bir gün herkesin savunulmaya ve Avukat yardımına ihtiyacı mutlaka doğacaktır.

Mesleğini hukuka ve insanlara faydalı olmak amacıyla tarafsız bir şekilde yapan Avukatlara karşı yapılan saldırılar karşısında yargının diğer unsurları olarak Hakim ve Savcılarımızdan da hassas etkili ve duyarlı yaklaşmalarını bekliyoruz.

Bu tür saldırılara karşı daha etkili mücadele ve müdahale yöntemlerinin oluşturulması Avukatlık mesleği için değil tüm vatandaşlarımızın hukukunun korunması için zorunluluktur.

Bunun konuda gerekli yasal düzenlemelerle ilgili yapılması gereken değişikliklerin ve düzenlemelerin de takipçisi olacağız” dedi. (Haber Merkezi)