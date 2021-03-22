“Bir gün değil, her gün yanınızdayım”

Engellilerin taleplerinin biran önce yerine getirilmesi için özen gösteren Milletvekili Ceylan, bu hafta sonunda da 2 ayrı mahallede 4 engelliyi tekerlekli sandalye ile kavuşturdu.

Milletvekili Ceylan, İkbal Köseşahin isimli yaşlı kadın için Ulukavak Muhtarı Hanefi Özdemir aracılığı ile gelen tekerlekli sandalye talebini anında yerine getirdi. Milletvekili Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye Köseşahin ailesine Muhtar Hanefi Özdemir tarafından teslim edildi.



Teslim sırasında Köseşahin ailesi fertleri ile Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, görüntülü olarak bir görüşme yaptı.

Ceylan, aynı gün yine Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan İsmail Duran'ın tekerlekli sandalye talebini de yerine getirdi. Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir aracılığıyla tekerlekli sandalye İsmail Duran’a teslim edilirken, Milletvekili Ceylan, Duran ailesi ile görüntülü olarak görüştü.

Ulukavak Mahallesi sakinlerinden Abdulkadir Çakmak da 7 yaşındaki engelli evladı için Milletvekili Ceylan’dan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Milletvekili Ceylan, bu talebi de anında yerine getirerek temin ettiği tekerlekli sandalyeyi Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir aracılığı ile aileye teslim etti.

Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden Osman Çayır’ın kızı için talep ettiği tekerlekli sandalye isteğini de yerine getirdi.

Birsen isimli engelli çocuğu için tekerlekli sandalye talebini Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu aracılığıyla Milletvekili Ceylan’a ileten ailenin bu talebi de anında karşılık buldu. Milletvekili Ceylan’ın temin ettiği tekerlekli sandalye mahalle muhtarı tarafından aileye teslim edildi.

(Haber Merkezi)