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Bir gecelik evlilik 27 bin liraya patladı

Çorum’da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 33 yaşındaki Engin A., Gaziantep’te görücü usulüyle tanışıp, imam nikahıyla evlendiği 20 yaşındaki Tuğba Ö. ile ailesi tarafından 27 bin TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bir gecelik evlilik 27 bin liraya patladı

Çorum’da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 33 yaşındaki Engin A., Gaziantep’te görücü usulüyle tanışıp, imam nikahıyla evlendiği 20 yaşındaki Tuğba Ö. ile ailesi tarafından 27 bin TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:10
Bir gecelik evlilik 27 bin liraya patladı

Olay, geçtiğimiz Eylül ayında yaşandı. Çorum’un Gülabibey Mahallesi'nde oturan ve pazarcı esnafı olan Engin A. evlenmek için bir tanıdığının aracılığıyla ailesini de yanına alarak Çorum’dan Şanlıurfa’ya gitti. Burada, kendilerine aracılık edecek olan “Ayşe” isimli bir kadınla buluşan Engin A., kadından, “Sana söylediğimiz kız evlenmeyi kabul etmiyor ama istersen Gaziantep’te bir kız daha var. Onunla tanıştıralım seni” yanıtını aldı.

Kadının teklifini kabul eden Engin A., ailesiyle bu kez da Gaziantep’in yolunu tuttu. Burada da kendilerine aracılık eden “Ali” isminde birisiyle tanışan Engin A. ve ailesi, bu kişi tarafından bir eve götürüldü.

Burada, evleneceği kız olan 20 yaşındaki Tuğba Ö. ile tanışan Engin A, genç kızla bir süre baş başa görüştü. Burada Tuğba Ö’ye evlenmek isteyip, istemediğini soran Engin A, genç kızdan “Evet, evlenmek ve mutlu ve huzurlu bir yuva istiyorum” yanıtını aldı.

Bunun üzerine Tuğba Ö’nün annesi 15 bin TL başlık parası talep etti. Yapılan pazarlık sonucu Engin A. ve ailesi 10 bin TL başlık parası verdi. Daha sonra ziynet eşyası almak için Tuğba Ö. ile alışverişe çıkan Engin A, genç kız için 7 bin 500 TL değerinde yüzük, küpe, bilezik gibi ziynet eşyası satın aldı. Engin A, genç kızla tanışmasına vesile olan Şanlıurfa’daki Ayşe isimli kadına da 10 bin TL ödedi.

Engin A. ve ailesi, daha sonra Tuğba Ö’yü de alarak birlikte Çorum’a döndü. Çorum’da iki genç, imam nikahı kıydırarak, evlendi.

Evliliklerin üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Tuğba Ö, kardeşinin trafik kazası geçirdiğini bahane ederek, Gaziantep’e gitmesi gerektiğini söyledi. Genç kız, ziynet eşyalarını da yanına alarak Çorum’dan ayrıldı.

Gaziantep’e giden Tuğba Ö, telefonla konuştuğu Engin A’ya, “Ben geri dönmek istemiyorum. Evlilikten soğudum” dedi. Genç kız ve ailesi ile kendisini tanıştıran aracılara da bir daha telefonla ulaşamayan Engin A, yaptığı diğer masraflarla birlikte toplamda 27 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Konuyu inceleyen savcılık, suç yerinin Gaziantep olduğu gerekçesiyle dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. (Yusuf ÇINAR)

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