Bir garip hırsızlık olayını polis aydınlattı
Olay önceki gün Bahabey Caddesinde meydana geldi. Boyacı ustası Mustafa Alagözyaylası, boya ve badana için kullandığı malzemelerinin çalındığı yönünde polise müracaatta bulundu. Polis bir iş yerinin güvenlik kamerasından malzemelerinin motorlu bir kişi tarafından alındığı tespit etti.
Güncel 26.03.2022, 20:06
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede o kişiye ulaştı ve olayın hırsızlık olmadığı, malzemelerin çöpe atılmış sanılarak alındığını belirledi. Hırsızlıkla suçlanan kişi boyacı ustasının tüm malzemelerini yeniden alarak polis eşliğinde boyacı ustasına teslim etti.(Yusuf ÇINAR)
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