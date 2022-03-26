Bir garip hırsızlık olayını polis aydınlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede o kişiye ulaştı ve olayın hırsızlık olmadığı, malzemelerin çöpe atılmış sanılarak alındığını belirledi. Hırsızlıkla suçlanan kişi boyacı ustasının tüm malzemelerini yeniden alarak polis eşliğinde boyacı ustasına teslim etti.(Yusuf ÇINAR)