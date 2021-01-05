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“Bir fikir dünyayı değiştirebilir”

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı, genç yetenekler, yeni fikirler, yaratıcı gençler arıyor. Vakfın bu yıl ilkini düzenlediği Genç Girişimciler Yarışması’na başvurular dün itibariyle başladı. Türkiye çapında tüm lise öğrencileri, “eğitim” ve “çevre” ana başlıkları altında bu yarışmaya katılabilecekler.

Güncel 05.01.2021, 23:13 05.01.2021, 23:15
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“Bir fikir dünyayı değiştirebilir”

Başvurular için son tarih 1 Mart 2021. Yarışmanın sonuçları ise 9 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde %100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde %75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek “Lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz, çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

#SEY Vakfı #Semra & Enver Yücel #Bir fikir dünyayı değiştirebilir
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