Çorum merkeze bağlı Hamdiköy’de köy muhtarlarının katılımı ile bir toplantı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Çiftçinin traktörünü icra ile sattıran, gelirine el koyan vatana ihanet etmiş demektir” diyerek tarım ve hayvancılığın serbest piyasa koşullarına bırakılmayacak kadar değerli olduğunu söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, Hamdiköy’de köy muhtarları ile bir araya gelerek sorunları ve talepleri değerlendirdi. Görüşmeye ayrıca; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, İlhami Türksal, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve eski il başkanları da eşlik etti.

Çok sayıda muhtarın katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan CHP Milletvekili Başarır, mazota, gübreye, ilaca 3-4 kat zam geldiğini, çiftçinin artık üretemez duruma geldiğini belirterek, “Tarım ve hayvancılığın bitmesine neden göz yumuyorlar? 2022 yılının bütçesi 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL. Tarıma ayrılan bütçe ise 26 milyar lira idi, ancak sonradan yüzde 10 artırılarak 29 milyar liraya çıkartıldı. Bu olacak şey mi? 84 milyon insanı besleyen çiftçiye yüzde 1 pay ayıracaksın. Türkiye’de tarım böyle gelişmez. Bizi kıskanan Avrupa, tarıma yüzde 7 pay ayırıyor. Gübre fiyatları yüzde 350 artacak, sen tarımın bütçesini yüzde 10 artıracaksın. Hem vermiyorlar, hem de çiftçinin elindeki traktörü icra ile alıyorlar. Çiftçinin gelirine el koyan, traktörünü haczeden vatana ihanet etmiş demektir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Başarır, CHP iktidarında tarıma bütçeden yüzde 7 pay ayıracaklarını bildirdi.

“KİMSEDEN KORKMAYIN, KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ”

Çorum’da sebze-meyve pazarını gezdiklerini ve annelerin alışveriş yapamadığı için gözyaşı döktüğüne şahit olduklarını bildiren Başarır, “bir devlet halkını ağlatmaz. Bu halk kötü yönetime, yüksek enflasyona, işsizliğe, zamlara gereken cezayı kesmelidir. Kimseden korkmayın. Kimseye muhtaç değiliz” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Milletvekili Tufan Köse de muhtarlara hitaben birer konuşma yaparak CHP iktidarında hayata geçirilecek bazı projeleri anlattı.

Toplantı sonunda muhtarlar, sorun ve taleplerini CHP heyetine anlattı.



(Volkan SINAYUÇ)

