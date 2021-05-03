Bir de oyunculuğu denemek istiyor

Son dönemde rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Ben Fero, Tivibu Spor’daki Atan Alır programında Şükran Albayrak’ın konuğu oldu. Ünlü rapçi, müzik kariyeri, aile hayatı, basketbola olan ilgisi gibi farklı konularda Albayrak’ın sorularını yanıtlarken, basketboldaki hünerlerini de sergiledi.

Pandemi döneminin hip hop yapma adına çok zor olduğunu vurgulayan Ben Fero, “Pandemi dönemi benim tarzıma uygun değil. Zihinsel mesai de yaptım, kararlar aldım. Denemek istediğim birkaç farklı iş var. Mesela oyunculuk… ‘Bir fırsatım var ve deneyip kendimi görsem ne fark eder’ diyorum” şeklinde konuştu.

Basketbola olan ilgisinin çocukken başladığını söyleyen Ben Fero, çocukken Chicago Bulls’u izleyerek basketbolu sevdiğini söyledi. (Haber Merkezi)

