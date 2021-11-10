BİR DAHA GEL, GEL SAMSUN’DAN!

Büyük Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde hiç eksilmeyen, giderek büyüyen ve asla bitmeyecek bir özlemle, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Özlemimiz yanında, O’na ve ilkelerinin yeniden ülke yönetimine egemen olmasına öylesine ihtiyacımız var ki…Barış iklimine, ulusal birlik ve bütünlüğe, bağımsız, onurlu duruşa öylesine susadık ki…

