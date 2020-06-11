Bir çift geyik 75 geyik oldu

1984 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanı içerisinde bir çift geyik ile kurulan Geyik Üretme İstasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürüyor. Şu an itibarıyla bünyesinde 30 geyik bulunduran istasyon, geyiklerin üretiminden bakıcılığına kadar her şeyi yapıyor. İstasyonda yetiştirilen kızıl geyikler Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ormanlık alanlara salınıyor.

Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme İstasyonu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 1984 yılında 7 hektarlık bir alanda Kunduz Geyik Üretme İstasyonu kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği'nden 1 adet erkek ve 1 adet dişi kızıl geyik getirilerek üretime başlandı. İlk yavru 1986 yılında dünyaya geldi. Zaman içerisinde geyik sayısında meydana gelen artış nedeniyle mevcut 7 hektarlık saha 83,5 hektar alana çıkarıldı.

75 geyik yetiştirdi

Kunduz Geyik Üretme İstasyonu'ndan ilk doğaya geyik salınması 1995 yılında 6 erkek ve 3 dişi olmak üzere 9 adet olarak gerçekleşti. 1995 yılından bugüne kadar doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerden üretim istasyonunda doğan 75 adet geyik, üretim faaliyetleri sonucunda Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun illerinde doğal ortamlarına salındı. Aşırı avlanma, habitat bozulması ve parçalanması gibi çeşitli nedenlerle popülasyonu azalan geyiklerin, doğadaki sayılarının bu proje ile artırılması amaçlanıyor.

30 geyik var

Kunduz Geyik Üretme İstasyonu, Vezirköprü ilçesi Kunduz bölgesi 1310 rakımda, etrafı tel ihata ile çevrili, 83,5 hektarlık alana sahip. İstasyon; 4 adet ergin erkek, 13 adet ergin dişi, 4 adet bir yaş üstü erkek, 1 adet bir yaş üstü dişi, 8 adet yeni doğan olmak üzere 30 adet kızıl geyiğe ev sahipliği yapıyor.

Kızıl geyikler

Kızıl geyikler genellikle açıklıklı çok sık olmaya ve arada çayırlar bulunan ormanları tercih ederler. İbreli ormanlarla çevrili bataklık ve çayırlıklarda, orman sınırının bittiği orman üstü açıklıkların bulunduğu bölgelerde, çam ormanlarında ve karışık yaprak döken ve ibreli ormanlarda yaşam alanı bulurlar. Deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar değişen çeşitli yüksekliklerde yaşayabilirler.