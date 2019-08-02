BİR BÜYÜ BOZUMU: HALK GÜNÜ

Belediye Başkanı Aşgın, amaçlarının tüm Çorumlularla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtiyor.

Halk gününe katılan vatandaşların anlattıkları içerisinde insanı duygulandıran, içini burkan, âdete ruhunu ezen sorunları olan insanlar da var, konunun belediyenin dışında olmasına rağmen belediye başkanından çare isteyen de.

Toplantıya katılanlar arasında, “Akşama yiyeceğimiz yok, açız” diyenden tutun da, “eşyam yok, oturacak kanepem, koltuğum yok” diyenin haddi hesabı yok. Yine ağlayan ve dokunsanız ağlayacak olanı da var.

Ülkenin gerçek ekonomik iklimini, işsizliği, istatistiklere göre değil de, gerçeklere dayanarak öğrenmek istiyorsanız, mutlaka Halk Günü toplantılarını görmelisiniz. Zira istatistikler don lastiği gibi, ne tarafa çekerseniz oraya sünüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz toplumun tüm kesimlerinden insanlarımız geliyor. 100 – 150 vatandaşımız halk gününe katılıyor. Gelen misafirlerimizin yüzde 60 – 75’ i iş başvurusu için geliyor. Biz bu konuda sorumlu bir kurum değiliz. Ama kardeşlerimizin durumundan haberdar oluyoruz” diyor.

Çorum Belediyesi’nin her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği, halkın isteklerini ve Belediye’den beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı’na ilettiği “Halk Günü Toplantıları” devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makamında mutat gerçekleştirilen halk günü toplantısında, her vatandaş Başkan’la birebir görüşme imkânı buluyor. Belediye Başkanı Aşgın, amaçlarının tüm Çorumlularla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtiyor.

Çorum Belediyesi’nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’nda Çorumlular, her konuda taleplerini Başkan Aşgın’a iletebiliyor. Bazen Başkan Yardımcıları ve bazen de ilgili birim müdürleri toplantılarda hazır bulunuyor.

Görüşmedeki taleplerin takibi ve işin sonuçlandırılması için ilgili birime iletiyor.

Halk Günü Toplantılarında neler olduğunu yakinen öğrenmek amacıyla son Halk Günü Toplantısına ben de katıldım.

Katılan vatandaşların anlattıkları içerisinde insanı duygulandıran, içini burkan, âdete ruhunu ezen, sorunları olan insanlar da var, konunun belediyenin dışında olmasına rağmen Belediye Başkanı’ndan çare isteyeni de. İnsanına göre hikâyeler değişiyor.

İnanın söz simyacılığı yapmıyorum, “Akşama yiyeceğimiz yok, açız” diyenden tutun da, “eşyam yok, oturacak kanepem, koltuğum yok” diyenin haddi hesabı yok. Yine ağlayan ve dokunsanız ağlayacak olanları gördüm.

Eğer ülkenin gerçek ekonomik iklimini, işsizliği, istatistiklere göre değil de, gerçeklere dayanarak öğrenmek istiyorsanız, mutlaka Halk Günü Toplantılarını görmelisiniz. Zira istatistikler don lastiği gibi, ne tarafa çekerseniz oraya sünüyor. Şahsım adıma söylüyorum, bir imtihan yeri gibi geldi bana katıldığım Halk Günü Toplantısı. Bunu da Başkan Halil İbrahim Aşgın’a özellikle söyledim.

Hemen şunu belirteyim, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, makamında yaptığı halk günü toplantısında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakinen, tek tek ilgileniyor. Sabırla dinliyor, hiç yüzünü asmıyor. Belediye’nin görev alanı dışında kendisine iletilen konularda dahi, “kardeşim bu bizim işimiz değil” diyerek sorunu üzerinden atmıyor. Sabırla dinliyor. Makamının verdiği güçle, ne, ne kadar yapılabilirse vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisinde kişisel olumsuzluk görmedim, sürekli pozitif enerji yayıyor.

Halk günü toplantısının hemen sonrasında Başkan Halil İbrahim Aşgın ile yaptığım bire bir görüşmede; “ Halk Günü adını verdiğimiz toplantıları her Çarşamba saat 09:00 – 12:00 arasında gerçekleştiriyoruz. Göreve başladığımız ilk haftalarda bu toplantılarımızı başlattık. Şehrimiz sakinlerinin böyle bir uygulamaya ihtiyacı olduğunu düşündük. Vatandaşımız gelsin, bir bardak çayımızı içsin, şehrü’l-emin olarak gördüğü Belediye Başkanlığında en iyi şekilde ağırlansın, sorunlarını, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini, taleplerini rahatlıkla dile getirsin istedik. Öyle de oldu. Hemşehrilerimizle buluştuğumuz, gönül bağlarımızı güçlendirdiğine inandığımız halk gününü devam ettireceğiz, inşallah” dedi.

Geleneksel hale getirdikleri halk günü toplantılarında belediyenin kapılarını Çorumlulara sonuna kadar açtıklarını ifade eden Başkan Aşgın, şöyle konuştu:

“ Saat 9:00’da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Halk günü saati özellikle ilgili başkan yardımcılarımız, istek ve şikayetin olduğu konularla ilgilenen müdürlüklerimizin de yetkilileri o gün itibariyle hazır oluyorlar.

Hemşehrilerimizi Belediye Başkanlığı makamında özenle, insanımıza yakışır şekilde ve güler yüzle karşılıyoruz. O gün o saatler arasında randevu sistemini uygulamıyoruz. Hemşehrilerimizin bizimle görüşmek için randevu almalarına gerek kalmıyor. Kardeşlerimizi içeri buyur ediyoruz. İkramını yapıyoruz. Ve sırayla belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz.

Vatandaşımızla iç içeyiz. Diğer günlerde de esnafımızla, sokaklarımızda, caddelerimizde karşılaştığımız vatandaşlarımızla muhakkak selamlaşıyoruz. İnsanlarımızın halini hatırını soruyoruz. Onlar bizim halimizi hatırımızı soruyor. Biz de onlar gibi mutlu oluyoruz. İnsanların teveccühünü gördükçe, hemşehrilerimize selam verdikçe, selamlarını aldıkça gönlümüzün huzuru artıyor.

Ama bunun yanında haftanın bir günü de kardeşlerimizle Belediye Başkanlığında buluşmak, belediyenin tüm kapılarını açmak, onlarla bir araya gelmek daha farklı bir durum. Halk Günü uygulaması ile hemşehrilerimizin, belediyemizle, başkan yardımcılarımızla, birim amirlerimizle olan bağının daha da güçlenmesini hedefliyorduk. Böyle güzel bir neticeyi de almaya başladık.

Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz toplumun tüm kesimlerinden insanlarımız geliyor. 100 – 150 vatandaşımız Halk Gününe katılıyor. Gelen misafirlerimizin yüzde 60 – 75’ i iş başvurusu için geliyor. Biz bu konuda sorumlu bir kurum değiliz. Ama kardeşlerimizin durumundan haberdar oluyoruz. Gerekli kurumlara haber veriyoruz. Bunun dışında yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Gıda Bankamızdan yararlanmak isteyen, ev temizliği hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan arkadaşlarımıza gerekli tahkikatın yapılması talimatını veriyoruz.

Bunların dışında vatandaşlarımız parklarımızda, yollarımızda, sokak ve caddelerimizde gördükleri eksiklikleri de bizlere iletiyorlar. Ulaşımla ilgili taleplerini iletiyorlar. Zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili talepler geliyor. İşgaliyeler, yer talebi gibi istekler oluyor. Bunların da değerlendirmesini yapıyor. Yasalara, kanunlara, teamüllere uygun, görev ve sorumluluk alanındaki istekleri yerine getiriyoruz.

Önerisi olan vatandaşlarımız oluyor. Yaşadığı yere aidiyet hissi güçlü kardeşlerimiz, Çorum’la ilgili, şehrimizin kültür hayatıyla ilgili, sosyal hayatıyla ilgili teklifte bulunan, öneride bulunan kardeşlerimiz oluyor. Bunları da özenle not ediyoruz. Sonradan da değerlendirip gerekli cevabımızı vatandaşımıza ulaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra da Halk Gününü devam ettireceğiz.”

Öte yandan Çorum Belediyesi’nin, 8 bine yakın aileye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile Gıda Bankasından gıda yardımı yaptığı, bunun da yaklaşık olarak 29 bin kişiye tekabül ettiği öğrenildi.