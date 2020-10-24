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Bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

ÇORUM'da yenisi yapılmak üzere yıkılması kararlaştırılarak tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu. Patlayıcılar, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Güncel 24.10.2020, 16:34
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Bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü sokakta yenisi yapılmak üzere yıkım kararı alınan 3 katlı bina tahliye edildi. Binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu fark edildi. Depoyu açan bina sakinleri, içerisinde poşete sarılı maddelerle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, depodaki maddelerin dinamit lokumu olduğu tespit etti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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