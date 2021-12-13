“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi için imzalar atıldı

Bu yıl üçüncüsü uygulanacak olan projede 100 öğretmen görev alacak. Her öğretmenin sorumlu olduğu 10’ar kişilik gruplardan oluşan toplam 1000 öğrenci, belirlenen kitapları okuyarak kompozisyon hazırlayacak. Bu kompozisyonlar öğretmenler tarafından incelendikten sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile proje tamamlanacak. Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen, Genç Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen işbirliği ile uygulanan projenin imza töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada geçmiş yıllarda uygulanan projeyi bu yıl da devam ettireceklerini belirterek, “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi eğitim hayatına çok büyük katkılar sağlayacak. Proje kapsamında 3 kitap belirlenecek. Bu üç kitabı 10 kişilik gruplar halinde 100 öğrenci okuyarak tahlil yapacak ve kompozisyon hazırlayacak. Bu projenin en önemli ayağı 100 gönüllü öğretmendir. Bu işe gönül veren gençlerimizin daha güzel yetişmeleri için çaba gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Tekin Çınar da açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Öğrencilerimizin bir kitap kurdu olmasını istiyoruz. 100 fedakâr öğretmen gönüllülük esası ile projede görev alacak. Proje ile bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır”

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de, “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin eğitime önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kodek, “Hem öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması hem de okuduğunu hayatına nakşedecek şekilde değerlere sahip olması en büyük hedefimiz. Bize her alanda katkı ve destek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

