“Bir bayramı daha büyük sıkıntılar içinde karşılıyoruz”

Milli ve dini bayramların, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek için önemli bir araç olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Tüfekçi, “Bizim bayramlarımız barış, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma bayramlarıdır” dedi.

Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle insanların bir bayramı daha tadında yaşayamadığını ifade eden Tüfekçi, demokrasinin ayaklar altına alındığı, adaletsizliğin her geçen gün tırmandığı, ülkenin gerçek sorunlarına, mutfaktaki yangının, üretimdeki açığın, işsizliğin, ekonomik sıkıntıların eklendiği bir ortamda Kurban Bayramının kutlanacağına vurgu yaptı.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan acı olayların son bulduğu, gözyaşının yerini sevince bıraktığı, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların son bulduğu, demokrasiyi, adaleti ve barışı büyüten bir ülke ve dünya özlemlerini bir kez daha dile döken İl Başkanı Tüfekçi, farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerin işsizlik, çocukların gelecek kaygısı yaşamadığı, kan ve gözyaşının bir an önce son bulduğu mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

Tüfekçi, son olarak da, “Tüm yurttaşlarımızın ailesi ve sevdikleriyle birlikte, ağız tadıyla bir bayram geçirmesini temenni eder, Kurban Bayramı’nı kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)