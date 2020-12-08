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“Bir ayda koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Kasım ayında koronavirüs nedeniyle 251 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güncel 08.12.2020, 00:05
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“Bir ayda koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti”

Çorum Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, belediyenin pandemide alınan tedbirlere destek vermemesini eleştirdi.

Çorum’da salgının kontrol çıktığını ima eden Tuncay Yılmaz, Kasım ayında 251 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yılmaz, “Pandeminin başladığı aylarda şehrimizde vaka ve ölüm sayısı bu kadar yükselmemişken ‘Aşk’ ile çalışan Belediye Başkanımız caddeleri, sokakları, hatta hızını alamayıp Saat Kulesi’ni dahi çitileye çitileye yıkamıştı. Bununla kalmamıştı, dronelarla maske dağıtıldı, Saat Kulesi’nin yanına dezenfektan tüneli konuldu, ihaleyle maske alımı yapıldı, ‘BKM’de kendi maskemizi üretiyoruz’ iyi de bir şov yapılmıştı” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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