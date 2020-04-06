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Bir ay içerisinde 99 firma denetlendi

Korona virüs salgını kapsamında haksız rekabeti önlemek amacıyla yapılan fiyat denetimi kapsamında 4 firma hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Bir ay içerisinde 99 firma denetlendi

Korona virüs salgını kapsamında haksız rekabeti önlemek amacıyla yapılan fiyat denetimi kapsamında 4 firma hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 20:40
Bir ay içerisinde 99 firma denetlendi

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen, bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde 4 firma hakkında işlem yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinden oluşturulan komisyonca eczaneler, ecza depoları, parfümeri, kozmetik temizlik ürünleri perakende ve toptan satıcıları olmak üzere toplam 62 firmada, koruyucu maske, dezenfektan, kolonya, temizlik malzemesi vb. 136 üründe, market, şarküteri, manav, gıda toptancıları ile sebze halinde olmak üzere 37 firmada, un, yağ, şeker, makarna, sebze, meyve vb. 53 üründe denetim gerçekleştirildi.

6 Mart-6 Nisan tarihleri arasında toplam 99 firmada 189 ürün için yapılan denetimler neticesinde, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 4 firma, gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere bakanlığa bildirildi.

(Haber Merkezi)

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