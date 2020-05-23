“Bir araya gelemesek de gönüllerimiz bir”

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Aşgın, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde olağan dışı bir bayram idrak ettiklerini söyledi. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacaklarını kaydeden Aşgın, “Aziz milletimizle dün olduğu gibi bugün de bu zorlukları birlikte aşacağız, aşıyoruz da” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram boyunca tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirten Aşgın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu bayram bir araya gelemesek de, bayramlaşma merasiminde kucaklaşıp sarılamasak da gönüllerimiz bir. İnşallah bundan sonraki bayramları tekrar hep birlikte coşku içerisinde kutlayacağız.

Çorum Belediyesi olarak pandemi sürecinde vatandaşlarımızın hep yanında yer aldık. İlk günden itibaren koronavirüse karşı tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. Esnafımıza, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, kısacası tüm hemşehrilerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirdik ve bugün de bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok birimimiz ve Belediye Vefa Grubumuz şu an halkımız için sahada büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor; bayramın birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize ve dünya barışına vesile olması temennisiyle tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Doyasıya sarılacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle.” (Haber Merkezi)