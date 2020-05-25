“Bir annenin çocuklarının ömrünü bağışlaması kanımızı dondurdu”

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, bir annenin sırf başka bir insana yaranmak için çocuklarının ömrünü bağışlamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade ederek, tüm annelerin gururunu inciten Meryem Demir’i kınadığını bildirdi.

Kamile Anar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP’li Meryem Demir’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferas sistemiyle yapmış olduğu konuşmada çocuklarının ömrünü bağışlaması kanımı dondurdu. Bir insan bir insanı sevebilir, saygı duyabilir hata belki kendi canını da bağışlayabilir ama bir annenin çocuklarının canını bir başkasına bağışlaması akıl almaz bir durum.

İnancımıza göre önce günah, sonra vicdansızlık. Çünkü onun canını sen vermedin, sadece dünyaya getirdin. Sana emanet edilen bir varlığı başkasına bağışlamak hakkına hiç birimiz sahip değiliz. Bir anne olarak sırf bir insana yaranmak için söylenmiş olan bu sözü kınıyorum. Bütün annelerin ve çocukların gururunu incittiği için çocuklarının fikrini almadan gelecekteki yaşamlarına kendi çıkarı için el koyduğu için bir özür bekliyoruz. Hayatta en kıymetli şey yaşam hakkıdır. Kimse kimseye kurban edilemez.”

(Haber Merkezi)