Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı

Olay Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir panelvan araç seyir halinde iken yanmaya başladı.

Aracın motor bölümünde başlayan yangın ısa sürede on tarafı tamamen sardı. Görgü tanıklarının beyanına göre yanan aracını söndürmeye çalışan sürücü ellerinden yaralandı.

Durumun ihbarı ile olay yerine itfaiyeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan araçla ilgili soruşturma başlatıldı.