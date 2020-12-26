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Bir aile yanmaktan son anda kurtuldu

ÇORUM’da  bir evde çıkan yangında aile üyeleri kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. Alevler, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü.

Güncel 26.12.2020, 15:54
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Yangın, dün gece Merkeze bağlı  Erdek Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, Özkan ailesine  ait köyde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin arasında kalan  aile fertleri olan Cuma Özkan Selvi Özkan ve Müslüm Özkan, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tüm eşyaların da kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası Özkan ailesi gözyaşı döktü. Jandarma   Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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