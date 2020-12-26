Bir aile yanmaktan son anda kurtuldu

Yangın, dün gece Merkeze bağlı Erdek Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, Özkan ailesine ait köyde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin arasında kalan aile fertleri olan Cuma Özkan Selvi Özkan ve Müslüm Özkan, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tüm eşyaların da kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası Özkan ailesi gözyaşı döktü. Jandarma Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.