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“Bir ağacın dallarıyız”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ve yeni yönetimi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’ni ziyaret etti.

“Bir ağacın dallarıyız”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ve yeni yönetimi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’ni ziyaret etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:32
“Bir ağacın dallarıyız”

Hacı Bektaş Vali Vakfı ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Nurettin Aksoy tarafından karşılanan Ülkü Ocakları Başkanı Tosik ve beraberindeki heyet dernek binasında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları olarak büyük Türk milletinin fertlerini mezhep ve meşreplerine göre ayırmadıklarını, milletin her ferdinin kendileri için değerli ve vazgeçilmez olduğunu göstermek adına ilk ziyaretlerini Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Alevi Kültür Merkezi Derneği’ne yaptıklarını diye getirdi.

Tosik; “Milletimizin fertleri arasında hiçbir ayrıma fırsat vermez, müsaade etmeyiz. Alevi, Sünni bütün vatandaşlarımıza eşit mesafe olup, yan yana can canayız. Bizler bir ağacın dalları, bir vücudun uzuvlarıyız. Bizleri ayırmaya, ayrıştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik ayrıca merhum destan şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun, “Dedemiz bir torunlarız, Dün, bugün ve yarınlarız, Yüceleriz derinleriz, Yunus Emre, Hacı Bektaş Alevi Sünni Kızılbaş...” sözlerini de hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Nurettin Aksoy ile Ülkü Ocakları’nın yeni yönetimine görevlerinde başarı dileyerek ilk ziyaretin kendilerine yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aksoy ayrıca geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çorum olaylarıyla ilgili bu yıl her kesimden tepki gelmesinin de toplumsal barış adına önemini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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