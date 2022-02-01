Bir acı kahvenin..
Güncel 01.02.2022, 19:10
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“Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır” derler.
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, dün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek birer “sade kahve” eşliğinde sohbet etti.
Ve bir acı kahvenin hatırı, böylece kayda geçti…
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