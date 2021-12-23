“Binlerce kişinin gönlüne dokunduk”

Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla gönül belediyeciliği alanındaki çalışmalara önem verdiklerini belirten Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar geçen süreçte hemşehrilerimize hizmet götürüyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa kim nerede dara düşmüşse belediyemizin kapısı sonuna kadar açık” dedi.

“Gönül belediyeciliği kapsamında sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün çalışma alanlarını daha da genişlettik” diyen Aşgın, sosyal kart uygulaması, refakatçi misafirhanesi, hasta nakil aracı, mobil ikram aracı, evde temizlik hizmeti, evde kuaför hizmeti, ibadethane temizliği, hoş geldin bebek ziyaretleriyle 2021 yılında hizmetleri daha da taçlandırdıklarını söyledi.

“SOSYAL KARTLA HEM ESNAFIMIZ HEM DE HEMŞEHRİLERİMİZ KAZANDI”

2021 yılının başlarında hayata geçirdikleri Sosyal Kart uygulamasının Türkiye’de büyük şehir belediyeleri de dahil ilk Çorum Belediyesi’nin başlattığını belirten Aşgın, “Gıda bankamızı kapatarak sosyal kart uygulamasına geçtik. Şuan itibariyle 8 bin 200 hemşehrimiz 76 noktadan alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor. Bu çalışmamız sayesinde hem yerel esnafımız kazandı hem de hemşehrilerimiz evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkânı buldu” dedi.

“REFAKATÇİ MİSAFİRHANESİ ŞEHRİN DUA KAPISI OLDU”

Türkiye'de çok az örneği bulunan refakatçi misafirhanesi hizmetinin Çorum'un dua kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’nin karşısında hizmete sunduğumuz 5 yıldızlı otel konforunda 16 oda 32 yatak kapasiteli Refakatçi Misafirhanemiz Çorum’daki hastanelere tedavi olmak amacıyla köylerden, ilçelerden ve civar illerden gelen hastaların ve hasta yakınları tarafından büyük takdir görüyor dedi.” Başkan Aşgın, “7/24 esasıyla hizmet veren misafirhanemizde 2021 yılında 2 bin 475 kişiyi misafir ettik. Bunların içerisinde hasta yakını da var öğrenciler de var” diye konuştu.

“HASTA NAKİL ARACI’YLA 114 KİŞİ HASTANEYE TAŞINDI”

Çorum'da tedavisini olmuş evine gidecek ama imkanı olmayan vatandaşlar için başlattıkları Hasta Nakil Aracı hizmetinin de çok güzel işlere vesile olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Özellikle engelli ve dar gelirli hemşehrilerimiz için hizmete sunduğumuz hasta nakil aracımız yine 2021 yılında 114 kişiyi evinden alarak sağlık kuruluşuna götürdü. Buradan da tekrar alarak evine bıraktı. Bu genelde şehir içi hizmeti olduğu gibi bazen de il dışına da hizmet veriyoruz” dedi.

MOBİL İKRAM ARACI YAZ-KIŞ HER YERDE

“Kışın sıcak bir çorba yazın ise serinleten limonata ikramı ile mobil ikram aracımız hemşehrilerimizin her zaman yanında” diyen Başkan Aşgın, bu yıl içerisinde 124 faaliyette 40 bin 180 bardak ikramda bulunduklarını belirtti.

323 ÇOCUK ERKEKLİĞE İLK ADIMINI ATTI

Bu yıl sünnet şöleni de düzenlediklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Dar gelirli ailelerimizin ve yavrularının yüzlerini güldürdük. Elbiselerini aldık hıdırlıkta duamızı yaptık şehir turunun ardından çok güzel bir konserle etkinliğimizi taçlandırdık. 323 evladımız erkekliğe ilk adımlarını attılar. Darısı damatlıklarına inşallah diyorum” dedi.

Gönüllere dokunan hizmetleri artırarak sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gönül belediyeciliği çalışmalarımıza ek olarak 2021 yılı içerisinde 909 ev temizliği, 231 kişiye kuaförlük hizmeti, 7 bin 702 kişiye hoş geldin bebek ziyareti, bin 29 aileye taziye börek ikramı ve 113 ibadethanede yaptığımız temizlik çalışmalarımızla Çorum’umuz için aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

