Binicilik tesisine büyük ilgi

Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri binicilik tesisini gezdi. Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celilkırı Köyü yolu üzerine yaptırılan binicilik tesisi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bölgede ilk ve tek olan tesise öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Önceki gün binicilik tesisini ziyaret eden Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri atlarla yakından ilgilendi.

Gezinin amacının ilk olarak hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurmanın önemi olduğu belirten binicilik tesisi antrenörü Resul Ekiz, “Öğrencilerimize hayvanlara yakınlaşma ve onları anlama, atların cinsleri ve ırkları, at nalı ve amacı dizgin, keçe ve eğerin kullanımı konusunda bilgiler veriyoruz" dedi.

Geziye Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler de eşlik etti. (Haber Merkezi)