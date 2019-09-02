Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
286.929
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0989
EURO
6.4044

Binicilik tesisine büyük ilgi

Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri binicilik tesisini gezdi. Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celilkırı Köyü yolu üzerine yaptırılan binicilik tesisi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Binicilik tesisine büyük ilgi

Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri binicilik tesisini gezdi. Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celilkırı Köyü yolu üzerine yaptırılan binicilik tesisi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:38
Binicilik tesisine büyük ilgi

Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri binicilik tesisini gezdi. Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celilkırı Köyü yolu üzerine yaptırılan binicilik tesisi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bölgede ilk ve tek olan tesise öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Önceki gün binicilik tesisini ziyaret eden Çorum Belediyesi Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri atlarla yakından ilgilendi.

Gezinin amacının ilk olarak hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurmanın önemi olduğu belirten binicilik tesisi antrenörü Resul Ekiz, “Öğrencilerimize hayvanlara yakınlaşma ve onları anlama, atların cinsleri ve ırkları, at nalı ve amacı dizgin, keçe ve eğerin kullanımı konusunda bilgiler veriyoruz" dedi.

Geziye Akkent Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler de eşlik etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Velileri okul telaşı sardı
Velileri okul telaşı sardı
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı
TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı
Alkollü yakalandılar
Alkollü yakalandılar
İş kazasında yaralandılar
İş kazasında yaralandılar
“Savcıları göreve davet ediyoruz”
“Savcıları göreve davet ediyoruz”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim