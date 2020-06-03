Binicilik tesisinden şehit ve gazi çocuklarına jest

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Samsun Yolu 5. kilometrede faaliyet gösteren Altınkaya Binicilik Kulübü'nü ziyaret ederek şirket yetkililerine teşekkür etti.

Galip Deniz, “Bizler açısından olayın manevi boyutu ve çocukların geleceğe daha güvenli daha kararlı olarak bakmaları açısından çok önemli. Bir diğer hususta devlet ve millet için şehadete koşan şehitlerimizin çocuklarına uğruna can verdikleri milletin sahip çıkması yarım kalan hayalleri tamamlaması çok güzel bir davranış oldu” dedi.

(Haber Merkezi)