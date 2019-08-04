Binicilik Tesisi gün sayıyor

Geçtiğimiz hafta sonu tesiste bir inceleme yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın, “Çorum Belediyesi Binicilik Tesisimizin açılışını yapmak için gün sayıyoruz. Ufak tefek eksikliklerin biran önce tamamlanarak sürecin hızlandırılması için gerekli talimatları verdik. Binicilik tesisimiz her şeyin en güzeline layık Çorum’umuza çok yakışacak” dedi.

80 dönümlük alan üzerine inşa edilen tesiste 3.150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4.600 metrekare açık manej alanı, 1.650 metrekare ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, kafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisler bulunuyor.

(Ömür SOYTEMİZ)