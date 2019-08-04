Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.672
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7656
EURO
6.1647

Binicilik Tesisi gün sayıyor

Çorum Belediyesi’ne ait At ve Binicilik Tesisi’nin açılışı için gün sayıldığı bildirildi.

Binicilik Tesisi gün sayıyor

Çorum Belediyesi’ne ait At ve Binicilik Tesisi’nin açılışı için gün sayıldığı bildirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:00
Binicilik Tesisi gün sayıyor

Geçtiğimiz hafta sonu tesiste bir inceleme yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın, “Çorum Belediyesi Binicilik Tesisimizin açılışını yapmak için gün sayıyoruz. Ufak tefek eksikliklerin biran önce tamamlanarak sürecin hızlandırılması için gerekli talimatları verdik. Binicilik tesisimiz her şeyin en güzeline layık Çorum’umuza çok yakışacak” dedi.

80 dönümlük alan üzerine inşa edilen tesiste 3.150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4.600 metrekare açık manej alanı, 1.650 metrekare ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, kafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisler bulunuyor.

(Ömür SOYTEMİZ)

İlgili Haberler
Ahlatcı, 75 milyarlık iş hacmiyle Türkiye’nin en büyüklerinden biri
Ahlatcı, 75 milyarlık iş hacmiyle Türkiye’nin en büyüklerinden biri
“Altın” dilediler
“Altın” dilediler
Armina Otel’de kahvaltı
Armina Otel’de kahvaltı
“Halkbank, Çorumlu sanayici ve işadamlarının destekçisi”
“Halkbank, Çorumlu sanayici ve işadamlarının destekçisi”
“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki
“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki
Dondurma imalatlarından analiz için numune alındı
Dondurma imalatlarından analiz için numune alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim