Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl Valiliği, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi. Depremde 18 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.