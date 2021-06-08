Binevler’in telif hakkı için Aşgın’a yetki verildi

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığındaki Meclis toplantısında Behruz Çinici tarafından hazırlanan ve birinci etabı 1974’de, ikinci ve üçüncü etapları ise 1979’da kabul edilen proje kapsamında yıllar geçtikte bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamasıyla ilgili ilk somut adım Belediye tarafından atıldı.

Belediye Başkanı Aşgın’a verilen yetki kapsamında Behruz Çinici’nin varisiyle görüşülecek ve ilgili projenin tüm hakları Çorum Belediyesi tarafından satın alınacak. Satın alma işleminin ardından Binevler’deki yurttaşların muhatabı ise artık Çorum Belediyesi olacak.



Öte yandan CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel ise, vatandaşların önceden Çinici’nin varislerine para vermek zorunda kaldığını, şimdi ise Çorum Belediyesi’ne para vereceğini belirterek, bunun hukuki anlamda büyük sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

AK Partili Kenan Özüyağlı ise telif hakkının Belediye tarafından alınmasıyla birlikte bölgede vatandaşların işini yapan mimarların, vatandaşların ve belediyenin rahatlayacağını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından ilgili gündem maddesiyle oy çokluğuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)

