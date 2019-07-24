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“Binevler 183. Sokak kısa sürede onarılacak”

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp hattına gelen ihbara göre Üçtutlar Mahallesi Binevler 183. Sokak’ta yapılan asfalt çalışması mahalleli tarafından kullanışlı bulunmadı.

“Binevler 183. Sokak kısa sürede onarılacak”

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp hattına gelen ihbara göre Üçtutlar Mahallesi Binevler 183. Sokak’ta yapılan asfalt çalışması mahalleli tarafından kullanışlı bulunmadı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:37
“Binevler 183. Sokak kısa sürede onarılacak”

Sokaktaki asfalt çalışmasının yarım yapıldığı ve yağmur sonrası oluşan birikintilerle sokağın kullanımın zorlaştığını belirten mahalleli Belediye’ye çağrıda bulundu. Çorum Haber Gazetesi Haber Servisi’nin, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt şantiyesi, taşocağı, tamir atölyesi birimlerinden sorumlu mühendisi Mikdat Yıldırım ile görüşmesinin ardından, Belediye’nin asfalt çalışmasını gerekli bulduğu bölgeye uyguladığı ve yağmur sonrası oluşan hasar konusunda bilgilerinin olup, en kısa sürede onarılacağı bilgisine ulaşıldı. (Esra ESEN)

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