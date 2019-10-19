Binali Yıldırım’a “Çorum” daveti

AK Parti Çorum Teşkilat yöneticileri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara’ya giden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada ilimizin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlara ilettiklerini hatırlattı. AK Parti Çorum heyeti olarak yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Ahlatcı daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlarla TBMM Şeref Kapısı önünde biraraya geldi.

Ahlatcı ayrıca Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte eski Başbakan Binali Yıldırım’ı TBMM’deki odasında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yusuf Ahlatcı görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Partimizin 3. Genel Başkanı. Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevlerinde bulunarak her zaman Reis’imizin yanında dimdik duran Sayın Binali Yıldırım Bey’i ilimize davet ettik” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)