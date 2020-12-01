BİLSEM’e Z kütüphane

Z Kütüphane Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

İlimiz Ulukavak Mahallesi Çam Değirmeni, 20. Sokak adresinde bulunan Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’ne 71 metrekarelik alana Belediye tarafından Z- Kütüphane yapımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 124 bin 490 TL olan ihaleye katılan Emre Akyol 73 bin 800 TL teklif verirken, Nurpol İnşaat Mimarlık ise 347 bin 890 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)