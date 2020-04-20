BİLSEM’den Emniyet’e 120 yüz koruyucu siperlik

Polis Haftası kutlamaları kapsamında emniyet güçleri için BİLSEM tarafından üretilen yüz koruyucu siperliklerin İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Polis Haftası kapsamında üretim talimatı verdiği siperliklerin Emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırıldığı vurgulandı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli yönetici ve personeller tarafından üretimi yapılan 120 adet yüz koruyucu siperlik de Şube Müdürü Tahir Demir ve BİLSEM Müdürü Sadık Efe tarafından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Ekinay’a teslim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)