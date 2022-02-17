BİLSEM Macaristan’da 

İlki Avusturya-Viyana'da teorik bilgilerin ve kursların da alınması şeklinde 6 katılımcı ile yapılan proje gezisinin ikincisi de Budapeşte’de gerçekleştirildi. Budapeşte'nin en büyük devlet okuluna konuk olan Çorum BİLSEM heyeti program kapsamında Galiçya Şehitliği, Estergon Kalesi, Parlamento binası gibi tarihi yerleri de gezerek Türkiye’nin Macaristan Büyükelçiliği’ni de de ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)

