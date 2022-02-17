BİLSEM Macaristan’da
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen ve Ulusal Ajans Erasmus+ kapsamında yapılan “Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Zenginleştirilmiş Robotik Öğrenme Fırsatları” isimli projenin ikinci ayağı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başarılı bir şekilde tamamlandı.
Güncel 17.02.2022, 19:12
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İlki Avusturya-Viyana'da teorik bilgilerin ve kursların da alınması şeklinde 6 katılımcı ile yapılan proje gezisinin ikincisi de Budapeşte’de gerçekleştirildi. Budapeşte'nin en büyük devlet okuluna konuk olan Çorum BİLSEM heyeti program kapsamında Galiçya Şehitliği, Estergon Kalesi, Parlamento binası gibi tarihi yerleri de gezerek Türkiye’nin Macaristan Büyükelçiliği’ni de de ziyaret etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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