Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu'ndan Adalet Bakanlığına ziyaret

Urkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Adana, Ankara, Bursa Marmara, Çorum Hitit, İzmir, Kayseri, Trabzon ve Batman bilirkişiler derneklerinin katılımıyla Adalet Bakanlığında temaslarda bulunduklarını belirtti.

Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformunca oluşturulan heyetle Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara'yı ziyaret ettiklerini anlatan Urkaya, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek önemle bahsettiği bilirkişilik faaliyetleri bir kamu görevidir. Bu alanda yaşanan suistimal ve aksaklıklar adaletin tesisinde gecikmelere, ekonomikliğinin azalmasına ve süreçlerin uzamasına neden olmaktadır. Üç yıldır sahada yürüttüğümüz dernek faaliyetleri, eğitim programları ve iş birliklerimiz ile sürece katkıda bulunmaktayız. İllerdeki yerleşik bilirkişilerimizin karşılaştıklarını sorunların derlenmesi, filtrelenmesi, görüş ve taleplerinin alınarak aktarılması anlamında da yerel ve ulusal olarak güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak bilirkişilerimizin daima yanında olma gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Urkaya, federasyon bünyesinde oluşturacakları 81 il temsilciliğiyle adil dosya dağılımı, disiplin ve işleyişte karşılaştıkların sorunların devletin ve daire başkanlığının hassasiyetleri doğrultusunda takipçisi olacaklarını kaydetti.

