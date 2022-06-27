Bilirkişi Dernekleri Federasyonu Ata’nın huzurunda Anıtkabir’de

Genel Başkanvekili Fatih Kankurdan’ın verdiği bilgiye göre, Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara Bölge, Samsun Bölge, Trabzon Bölge, Çorum, Batman dernek başkan ve delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Ankara Yönetim Kurulu toplantısı ardından bilirkişiler Ata’nın huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Anı Defterine Federasyon Başkanı Sedat Urkaya tarafından yazılan yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Bugün manevi huzuruna, bir kez daha rahmet hürmet ve saygı ile anmak için gelmiş bulunmaktayız. Çizdiğin yolda emin adımlar ile yürüyoruz. Onuncu yıl nutkunda ‘…Az zamanda çok ve büyük işler yaptık fakat yaptıklarımızı asla kafii göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz…’ dediğin zamanki güven, istek, cesaret ve güçle çalışmaya devam ediyor yolundan ayrılmıyoruz.

Ülkemizde bilirkişilerin birlik ve beraberliği, temsilindeki, sorunlarının çözümündeki kurumsal sivil toplum yapılanmasına bölgesel ve yerel olarak yapılandığımız derneklerimizin daha güçlü bir şekilde temsili, mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlık, Daire Başkanlığı ve Danışma Kurulu bünyesinde çözüm bekleyen, geleceğe dair planlanan reformlarla saygınlığının ve etkinliğinin arzu edilen normlara kavuşturulması için oluşturulan üst, ilk, tek ve öncü sivil toplum kuruluşu olarak federasyonumuzun tüm üyeleri ile birlikte huzurunda olmaktan onur ve gurur duymaktayız’ ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

