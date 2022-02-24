Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart’a ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde 23 Şubat’ta yapılması beklenen ve maskelerle ilgili önemli bir kararın da alınması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart Salı gününe ertelendi.
Güncel 24.02.2022, 18:54
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Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasına rağmen önceki günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, salgında önemli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmeleri 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklayacağını belirtmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, merakla beklenen toplantının 1 Mart Salı gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, “23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
(Haber Merkezi)
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