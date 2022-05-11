Bilhan Er babasını kaybetti

2017’de vefat eden merhume Döne Er’in eşi, emekli öğretmen Gülay Çıtak, Necmettin Er, Bilhan Er, Muazzez Kutluca, TRT’de görev yapan Hüseyin Er, İlkay Kaleycik ve Ümit Er’in babaları olan Ali Nazmi Er, Uğurludağ Dutpınar köyünde doğmuş, 1950’de Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmen olarak hizmet etmişti. Kalça kırığı nedeniyle yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Ali Nazmi Er’in cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Bugün kaybettiğmiz emekli öğretmen Ali Nazmi Er, 24 Kasım 2018 Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle CHP Kadın Kolları yöneticileri tarafından ziyaret edilmişti…