Bilhan Er babasını kaybetti
Uzun süredir medikal sektöründe faaliyet gösteren ÇORUM HABER’in emekli Spor Yönetmeni Bilhan Er ile CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er’in babası, Köy Enstitülü eğitim çınarlarından Ali Nazmi Er (92), bu sabah saat 09.30 sıralarında tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
2017’de vefat eden merhume Döne Er’in eşi, emekli öğretmen Gülay Çıtak, Necmettin Er, Bilhan Er, Muazzez Kutluca, TRT’de görev yapan Hüseyin Er, İlkay Kaleycik ve Ümit Er’in babaları olan Ali Nazmi Er, Uğurludağ Dutpınar köyünde doğmuş, 1950’de Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmen olarak hizmet etmişti. Kalça kırığı nedeniyle yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi görüyordu.
Ali Nazmi Er’in cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Bugün kaybettiğmiz emekli öğretmen Ali Nazmi Er, 24 Kasım 2018 Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle CHP Kadın Kolları yöneticileri tarafından ziyaret edilmişti…
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|35
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28