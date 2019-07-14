“Bilgimizi yenilemezsek kaybeden biz oluruz”

Ankara Barosu’ndan Av. Sema Güleç Uçakhan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer öncesi konuşan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, meslekte hızlı bir değişim olduğunu belirterek tüm avukatların bilgilerini tazelemek zorunda olduğunu ifade etti. “Mesleğin 24. yılındayım mevzuata bakmadığınızda çok şey kaybettiğinizi görüyorsunuz” diyen Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, bunun için meslek içi eğitimin büyük önemi bulunduğunu dile getirdi. Eğitimlerin altyapının çok iyi olmasına neden olduğunu belirten Kenan Yaşar, “Barolar Birliği’nin bu konuda önemli çalışmaları var. Meslek öncesi eğitimin kalitesi artırılmaya çalışılıyor. Ancak bizim üyelerimizin meslek içi eğitimlerini de daha ileri taşımamız gerekiyor. Bugün aktüerya eğitimi alacağız. Bilirkişi raporu geldiğinde aleyhimize olan konuları kabul etmiyoruz hususu bir anlam kabul etmiyor. Bazı yanlışlıklar olabilir. Verimli bir toplantı olacağına inanıyorum” dedi.

(Erkan BAYATLI)