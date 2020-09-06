Bilgi Koleji’ne TSE tarafından “okulum temiz belgesi” verildi

Bilgi Koleji İlköğretim Müdürü Murat Özdemir, okullarının akademik anlamda olduğu kadar, birçok farklı alanda da adından söz ettirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Standartları Enstitüsü’nden “Okulum Temiz Belgesi”ni aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin ve çalışanların sağlığını korumaya yönelik aldıkları tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Özdemir, “Okul giriş kapımıza dezenfektan kabini monte edilmiş bu sayede okula giren tüm öğrenci, çalışan ve misafirlerimizin dezenfekte olması ve ateş ölçümlerinin yapılması sağlanmıştır. Öğrenci, öğretmen ve misafirlerimizin tamamının ateşi ölçülmekte olup, maskesiz okula giriş kesinlikle yasaklanmıştır. Okul koridorlarına, duvarlarına, zemine ve panolara sosyal mesafe ve hijyen görselleri uygulanmıştır. Tüm koridorlara sensörlü dezenfektan aparatları monte edilmiş ve sadece sağlık bakanlığı onaylı dezenfekte ürünleri tercih edilmiştir. Sınıf ve koridorlarımıza her gün tekrar dezenfektan uygulaması yapılmaktadır. Ders aralarında sınıflarımız muhakkak havalandırılmaktadır” dedi.

Aldıkları tüm bu tedbirler neticesinde TSE tarafından kurumlarına “Okulum Temiz Belgesi” verildiğini kaydeden Özdemir, “Bölgemizde yine bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu günleri de hep beraber en güzel şekilde atlatacağız. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalı, uyarılara kulak vermeliyiz. Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)