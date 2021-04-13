Bilgi Koleji’nden Düvenci İlkokulu’na 400 kitap

Çorum Belediyesi’nin de desteği ile 1 haftada 400 kitap toplandı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın katıldığı programda Bilgi Koleji öğretmen ve öğrencileri toplanan kitapları Büyük Düvenci İlkokulu öğrencileriyle buluşturdu.

Okumanın önemine vurgu yaparak öğrencilere hitap eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı anlamında her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bilgi Çorum Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış ise kampanyanın yürütülmesinde büyük emekleri olan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Bilgi Çorum Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Tuğut ve projenin koordinatör öğretmenleri Gülşah Kanat ile Sevinç Girgin ve Bilgi Çorum Koleji öğrencilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

