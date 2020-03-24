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Bilge Otel'den Koronavirüsle mücadeleye destek

Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren Bilge Otel sahibi Erdem Göze, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na destek için otelinin hastane olarak kullanılabileceğini ifade etti. Hiçbir karşılık beklemeden otelini hizmete sunabileceğini belirten Erdem Göze, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bilge Otel'den Koronavirüsle mücadeleye destek

Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren Bilge Otel sahibi Erdem Göze, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na destek için otelinin hastane olarak kullanılabileceğini ifade etti. Hiçbir karşılık beklemeden otelini hizmete sunabileceğini belirten Erdem Göze, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

24 Mart 2020 Salı 19:16
Bilge Otel'den Koronavirüsle mücadeleye destek

Gazi Caddesi Vergi Dairesi yanında 15 yıldır hizmet veren 8 katlı, 65 oda ve 150 kişi kapasiteli otelin hemen yan tarafında kendi işyeri olan "Gomşu" cafe ve Çıtırım Cafe'nin de yemekhaneye çevirilebileceğini belirten Erdem Göze, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü ile mücadelede 'Ben de varım' dedi.

Erdem Göze, "Koronavirüs" tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulduğu anda hiçbir karşılık beklemeden otelinin hastaneye dönüştürülebileceğini belirterek “Vali Mustafa Çiftçi’ye, Sağlık İl Müdürü Uzm.Dr.Ömer Sobacı’ya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye, otelimin emirlerinde olduğunun bilinmesini isterim” dedi. Göze, ayrıca herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de dile getirdi.

'BUGÜNLER, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜMÜZ'

Bugünlerin birlik ve beraberlik günü olduğunu belirten İş insanı Erdem Göze, "Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile maddi veya manevi herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek. İnşallah bu kötü kabus kısa sürede sona erer ve eski günlerimize yeniden kavuşuruz. Devletimize destek vermek ve halkımızın sağlığı için otelimiz her zaman devletimizin ve halkımızın hizmetinde olduğunun bilinmesini istiyorum. İnşallah ihtiyaç duyulmaz ama eğer duyulursa da o günlere gelirsek otelimiz her zaman devletimizin emrindedir, anahtarımızı bırakırız. Biz de devletimiz için can ve baş ile ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.(Haber Merkezi)

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