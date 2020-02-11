Bilge Kağan’da “Müzik ve Çatışma Yönetimi” konferansı

Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli TÜBİTAK’ın 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için okul öğrencilerinin hazırladığı proje kapsamında düzenlenen konferansa Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, okul müdürleri, müzik öğretmenleri, okul idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Konferansta bir açış konuşması yapan Okul Müdürü Galip Şahin, “Okulumuzda, geleceğin teminatı olan gençlerimiz böyle bir yarışmaya katılarak hem kendilerine, hem de bizlere güven vermişlerdir. Bu konferans öğrencilerimiz tarafından hazırlanan proje kapsamında lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşmak, müzik ve çatışma yönetimi konularına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin ülkemiz adına güzel projelere imza atacağına inanıyorum” dedi.

Okul Müdürü Galip Şahin’in konuşmasının ardından müzik dinletisi yapıldı. Piyanoda Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Baş, yan fülütlerde öğretim üyesi Hatice Tök ve Güzel Sanatlar Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Aslıhan Yılmaz'ın sunduğu müzik dinletisi dinleyenlerin büyük beğenisini aldı.

Dinletinin ardından Dr. Ercan Baş “Çatışma Yönetimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kokteyl arasından sonra Proje Danışman Öğretmeni Keziban Kodaz'ın rehberliğinde projeyi hazırlayan 11. sınıf Muhasebe Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Öğrencileri Edanur Evram ve Melike Karaköse proje sunumlarını gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrenciler, Çorum’daki 1.363 öğrenci üzerinde araştırma yaparak dinlenen müzik türünün ve enstrüman çalmanın çatışma ve işbirliği üzerine etkileri konusunda bilimsel veriler elde etti.

Proje sunumunda elde edilen veriler dinleyenlerle paylaşıldı. Okul Müdürü Galip Şahin'in konuklar; Dr. Ercan Baş, Öğretim Üyesi Hatice Tök ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Aslıhan Yılmaz'a çiçek takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

(Haber Merkezi)