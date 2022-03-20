Bilge Kağan MTAL’de Çanakkale etkinliği
Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi. Çanakkale destanının anlatıldığı, vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin anıldığı program büyük beğeni topladı.
Okul konferans salonunda gerçekleştirilen programa okul müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 10. sınıf öğrencisi Ela Nur Doğan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Muhammed Türkmen’in okuduğu “Dur Yolcu” şiirinin ardından, İrem Demir adlı öğrenci Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan olayları anlatan bir anıyı paylaştı. Müzik Öğretmeni Gülçin Uçar tarafından hazırlanan okul korosu, “Çanakkale Türküsü” “Çanakkale’de Marşı” ve “Hey Onbeşli” türküsünü seslendirdi. Edebiyat Öğretmeni Eylem Kandemir rehberliğinde okul öğrencilerinin sahnelediği tiyatro oyununda, başta askerlerimiz olmak üzere tüm halkın verdiği kahramanlık mücadelesi anlatıldı. Tarih Öğretmeni Sevilay Olgun ile Edebiyat Öğretmenleri Eylem Kandemir ve Zeliha Taşçı tarafından düzenlenen program ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|56
|3. Fenerbahçe
|30
|51
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19