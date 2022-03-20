Bilge Kağan MTAL’de Çanakkale etkinliği

Okul konferans salonunda gerçekleştirilen programa okul müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 10. sınıf öğrencisi Ela Nur Doğan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Muhammed Türkmen’in okuduğu “Dur Yolcu” şiirinin ardından, İrem Demir adlı öğrenci Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan olayları anlatan bir anıyı paylaştı. Müzik Öğretmeni Gülçin Uçar tarafından hazırlanan okul korosu, “Çanakkale Türküsü” “Çanakkale’de Marşı” ve “Hey Onbeşli” türküsünü seslendirdi. Edebiyat Öğretmeni Eylem Kandemir rehberliğinde okul öğrencilerinin sahnelediği tiyatro oyununda, başta askerlerimiz olmak üzere tüm halkın verdiği kahramanlık mücadelesi anlatıldı. Tarih Öğretmeni Sevilay Olgun ile Edebiyat Öğretmenleri Eylem Kandemir ve Zeliha Taşçı tarafından düzenlenen program ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı.

(Haber Merkezi)