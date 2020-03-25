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Bilecik’te okuyan genç kız intihar etti

Bilecik’te Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Çorumlu genç kız kaldığı özel apartta canına kıydı.

Bilecik’te okuyan genç kız intihar etti

Bilecik’te Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Çorumlu genç kız kaldığı özel apartta canına kıydı.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:28
Bilecik’te okuyan genç kız intihar etti

Alınan bilgiye göre Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak’ta faaliyetine devam eden özel bir apartta kalan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören Çorum’un Boğazkale ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 1997 doğumlu kız öğrenci U.G.K.’nin bilinmeyen bir nedenle kendisini bornozunun kuşağıyla asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri giderek çalışma yaptı. Kız öğrencinin cansız bedeni Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan genç kızdan alınan örneklerin koronavirüs taraması için Ankara’ya yollandı.

(Haber Merkezi)

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