Bilecik Valisi’nden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Bilecik’te 27 Aralık 2018 tarih ve 2018/260 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Valilik görevine başlayan Bilal Şentürk Çorum’a geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Şentürk, Çiftçi’ye görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Çiftçi de nazik ziyareti için Vali Şentürk’e teşekkür ederek ziyaret anısına hediye verdi.

(Haber Merkezi)

