Bilal-i Habeşi Camii’nde çalışmalar tamamlandı

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Bilal-i Habeşi Camii’nin geçtiğimiz aylarda başlayan bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakım onarımı ve minaresi Çorum Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Bilal-i Habeşi Camii’nin açılışı Cuma namazı sonrasında protokol üyeleri ve cami cemaatinin katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesi yapılan duaların ardından konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek kurdeleyi kesti.

Açılışın ardından Çorum Belediyesi Mobil İkram Aracı cemaate sıcak çorba ikramında bulundu. (Haber Merkezi)

